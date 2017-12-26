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Çorabı ayakkabısını üstüne giydi, olanlar oldu

Ünlü şarkıcı Beyonce çorabını ayakkabısını üstüne giyince sosyal medyanın dilini düştü.

Çorabı ayakkabısını üstüne giydi, olanlar oldu

Ünlü şarkıcı Beyonce çorabını ayakkabısını üstüne giyince sosyal medyanın dilini düştü.

26 Aralık 2017 Salı 11:39
Çorabı ayakkabısını üstüne giydi, olanlar oldu

Çorabı ayakkabısını üstüne giydi, olanlar oldu

   Ünlü şarkıcı Beyonce çorabını ayakkabısını üstüne giyince sosyal medyanın dilini düştü.İkiz bebeklerinin doğumundan sonra bir anda eski formuna kavuşan ünlü şarkıcı Beyonce, haftasonu tercih ettiği stiliyle sosyal medyanın diline düştüRihanna’dan sonra Beyonce de çoraplarıyla gündemde. Dün tercih ettiği stiliyle, özellikle de ayakkabının üstüne giydiği file çoraplarıyla bir anda sosyal medyanın diline düşen ünlü şarkıcı Türkiye’den de ilginç yorumlar aldı. Tarkan’ın kıl oldum şarkısıyla gönderme yapan takipçiler, Beyonce’yi yorum yağmuruna tuttu.VLTN tişörtü, mini şortu, Beyonce marka çantası ve kırmızı file çoraplarla kombinlediği topuklu ayakkabısıyla yeni bir trendin başlayacağı sinyallerini veren Beyonce’nin stili ülkemizde pek tutmasa da, yurtdışında fenomen olacak gibi… Zira şarkıcının fanları şimdiden file çorap ayakkabı kombinlerini hesaplarında paylaşmaya başladı bile.

Sözcü

Son Güncelleme: 26.12.2017 12:46
Anahtar Kelimeler:
BeyonceÇorap
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