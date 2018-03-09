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Çukur dizisi kadınlar günü mesajı büyük beğeni aldı

Pazartesi akşamları en çok izlenen dizi olan Çukur'da oynayan kadınların kadınlar günü mesajı büyük beğeni aldı

Çukur dizisi kadınlar günü mesajı büyük beğeni aldı

Pazartesi akşamları en çok izlenen dizi olan Çukur'da oynayan kadınların kadınlar günü mesajı büyük beğeni aldı

09 Mart 2018 Cuma 08:40
Çukur dizisi kadınlar günü mesajı büyük beğeni aldı

Çukur dizisi kadınlar günü mesajı büyük beğeni aldı

    Pazartesi akşamları en çok izlenen dizi olan Çukur'da oynayan kadınların kadınlar günü mesajı büyük beğeni aldı. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur yine farkını ortaya koydu. Dizinin başrol oyuncuları Perihan Savaş ve Dilan Çiçek Deniz Kadınlar Günü için kamera karşısına geçti. Pazartesi günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Çukur, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için videolu paylaşım yaptı.Dizinin Sultan annesini canlandıran Perihan Savaş ile Sena'yı oynayan Dilan Çiçek Deniz Kadınlar Günü için duvarlara yazılar yazdı.

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Son Güncelleme: 09.03.2018 05:46
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek DenizPerihan SavaşÇukur
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