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Defileye damgasını vurdu

Ünlü dansçı Dita Von Teese katıldığı defilede giydiği transparan kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

Defileye damgasını vurdu

Ünlü dansçı Dita Von Teese katıldığı defilede giydiği transparan kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

25 Ocak 2019 Cuma 08:21
Defileye damgasını vurdu

Defileye damgasını vurdu

    Ünlü dansçı Dita Von Teese katıldığı defilede giydiği transparan kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine topladı.46 yaşındaki Burlesque dansçısı ve model Dita Von Teese, podyuma çıktığı transparan elbiseyle defileye damga vurdu.

   Dün akşam Paris'te düzenlenen Jean Paul Gaultier Couture defilesi tam anlamda nefesleri kesti.Defileye damga vuran ise hiç şüphesiz dansçı, model, yazar ve sanatçı Dita Von Teese oldu.Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen defilede podyuma çıkan ünlü isimlerden biriydi.

   Dita Von Teese.Burlesque kraliçesi tamamen transparan, tüllerle süslü bir elbise taşıdı.Ünlü kıvrımlarını korkusuzca sergileyen Von Teese, her zamanki gibi kendisiyle bütünleşmiş kırmızı rujunu sürmüş ve kedi gözü makyajını yapmıştı.46 yaşındaki Dita'nın porselen görünümlü cildi ise pürüssüzdü.

   Dita Von Teese, geçen aydan veri Londra'da özel bir dans şovu yapıyor.The Box Soho adlı mekanda gerçekşelen dans şovuna biletler çıktığı anda tükeniyor. Dita Von Teese, yakında Avrupa turnesine çıkarak şovunu farklı kentlerde sergileyecek.

(Posta)

Anahtar Kelimeler:
Dita Von Teese
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