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Defne Samyeli, Ateşli Dansıyla Herkesi Büyüledi

Şarkıcılık deneyimini başarıyla sürdüren Defne Samyeli'den ateşli dans gösterisi

Defne Samyeli, Ateşli Dansıyla Herkesi Büyüledi

Şarkıcılık deneyimini başarıyla sürdüren Defne Samyeli'den ateşli dans gösterisi

22 Mart 2018 Perşembe 16:17
Defne Samyeli, Ateşli Dansıyla Herkesi Büyüledi

Defne Samyeli, Ateşli Dansıyla Herkesi Büyüledi

     Şarkıcılık deneyimini başarıyla sürdüren Defne Samyeli'den ateşli dans gösterisi.Haber spikerliğini bıraktıktan sonra oyunculuğa ve şarkıcılığa merak salan Defne Samyeli, şimdi de dans performansıyla büyüledi." Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri" iş, magazin ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımı ile 21 Mart Çarşamba günü Raffles İstanbul'da gerçekleşti. Gecede Defne Samyeli dansıyla büyüledi.Törenin sunuculuğunu üstlenen Defne Samyeli sergilediği "All that jazz" performansı ile geceye damga vurdu. Defne Samyeli dansıyla izleyenlere "Yok böyle dans! Muhteşem!" dedirtti.Törende Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu da vardı. Talu kardeşler, annelerinin muhteşem dansını en önden izlediler.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
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