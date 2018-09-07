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Dekolte fotoğrafını paylaştı

  Oyuncu Nesrin Cavadzade dekolte fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.

Dekolte fotoğrafını paylaştı

  Oyuncu Nesrin Cavadzade dekolte fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.

07 Eylül 2018 Cuma 17:45
Dekolte fotoğrafını paylaştı

Dekolte fotoğrafını paylaştı

    Oyuncu Nesrin Cavadzade dekolte fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.'Bizim hikaye' dizisinde Tülay karakteriyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

   En son 'Bizim hikaye' dizinde 'Tülay' karakteriyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

 

   Nesrin Cavadzade'nin dekolteli paylaşımı kısa süre içerisinde takipçilerinin büyük ilgisi çekti. Cavadzade'nin paylaşımı kısa süre içerinde binlerce beğeni aldı.Son olarak Bizim Hikaye'de oynayan Nesrin Cavadzade'nin La Casa De Papel'de rol alacağı iddia ediliyordu. 3. sezonunun çekileceğinin açıklanmasının ardından diziye 'İstanbul' karakterinin dahil olacağı söylentileri de Türk seyircileri heyecanlandırmıştı. Menajer Selin Kök, görüşmelerin olduğuna dair çıkan haberlerini doğrulayarak, "Çıkan bazı haberler doğru. Görüşmeler sürüyor. İlk görüşmeden olumlu sonuç çıktı." demişti.

   La casa de papel Álex Pina tarafından İspanya'daki Antena 3 kanalı için yaratılan bir soygun dizisidir. 2 parça halinde yayınlanan tek sezonluk bir dizidir. 2 Mayıs 2017'de ilk kez yayınlanmış, 23 Kasım 2017'de sona ermiştir. Dizinin son olarak yeniden çekileceği açıklanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
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