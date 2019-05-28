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Demet Akalın dava açmıştı | Haciz memuruna 10 yıl hapis

Sahnelerin ünlü ismi şarkıcı Demet Akalın, eşyalarına kasten zarar verdiği gerekçesiyle icra memuru hakkında açtığı dava kabul edildi. Söz konusu davada memur hakkında 10 yıl hapis cezası isteniyor.

Demet Akalın dava açmıştı | Haciz memuruna 10 yıl hapis

Sahnelerin ünlü ismi şarkıcı Demet Akalın, eşyalarına kasten zarar verdiği gerekçesiyle icra memuru hakkında açtığı dava kabul edildi. Söz konusu davada memur hakkında 10 yıl hapis cezası isteniyor.

28 Mayıs 2019 Salı 08:50
Demet Akalın dava açmıştı | Haciz memuruna 10 yıl hapis

Demet Akalın dava açmıştı | Haciz memuruna 10 yıl hapis

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın, eşi Okan Kurt için uygulanan icra işlemi sırasında eşyalarına kasten zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi olduğu icra memuru hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianameye göre haciz işlemini yürüten memur, görevi kötüye kullanma suçundan, 10 yıl hapis istemiyle Ağır Ceza’da yargılanacak..

Günaydın Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un borçları nedeniyle evine hacze gelen memuru, "Haksız ve hukuka aykırı haciz yapıldı" diyerek savcılığa şikayet etmişti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Yavuz N. adlı icra memuruyla ilgili soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

MEMUR YAVUZ 'ZARAR VERMEDİM' DEMİŞTİ

Memur Yavuz N. verdiği ifadede, "Eşyalara kasten zarar vermedim, evin Akalın'a ait olduğunu o anda öğrendim" dedi.

Ancak memur hakkında, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından dava açıldı. Davalı kamu çalışanı hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.


 

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