"Demet Akalın evliliğinde mutsuz bir insan"

Sanatçı Yeşim Salkım, son günlerde sosyal medyayı sık kullanan Demet Akalın hakkında sert sözler söyledi.Yeşim Salkım, geçtiğimiz günlerde sunucu Dilay Korkmaz'a sosyal medya hesabı üzerinden yüklenen şarkıcı Demet Akalın’a ateş püskürdü.Yeşim Salkım, “Demet Akalın, evliliğinde mutsuz bir insan. Kendi mutsuzluğunu çevresindekilere de yansıtmak onların da mutsuz olmalarını istiyor” dedi.

Yeşim Salkım, Demet Akalın'ın sosyal medyadan sürekli birileriyle tartışma içerisinde olması hakkında ise, “Meydanı boş bulmuş, sürekli birilerine sarıyorsun. Sen oradan başkaları üzerinden göndermeler yapma. Ben buradayım senin zorun neyse ararsın o kişiyi çatır çatır konuşursun. Oradan buradan yazmakla olmaz. Biz senin gibi paramızı sosyal medyadan kazanmıyoruz. Aslan gibi sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz” diyerek resmen ateş püskürdü.Yeşim Salkım daha sonra da Demet Akalın'ın beğenmediği ve sosyal medyadan laf soktuğu magazin programı sunucusu Dilay Korkmaz'ın fotoğrafını paylaşarak altına yazdığı yorumla Demet Akalın’a göndermede bulundu.

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