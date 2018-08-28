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Demet Akalın "Işın Karaca bence hamile"

Demet Akalın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Işın Karaca'nın hamile olduğunu söyledi.

Demet Akalın "Işın Karaca bence hamile"

Demet Akalın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Işın Karaca'nın hamile olduğunu söyledi.

28 Ağustos 2018 Salı 09:58
Demet Akalın "Işın Karaca bence hamile"

Demet Akalın "Işın Karaca bence hamile"

    Demet Akalın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Işın Karaca'nın hamile olduğunu söyledi.Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaştığı Işın Karaca görüntüsüyle kafaları karıştırdı.

   Yaz tatilini geçirdiği ve sahne aldığı Bodrum’da meslektaşı Işın Karaca ve ailesiyle bir araya gelen Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı kısa video ile kafaları karıştırdıYer yer sahne üzerinden Işın Karaca’ya göndermelerde bulunan ve bu sözleriyle haber de olan Demet Akalın, bu defa aynı masada yemek yerken çektiği bir videoyu paylaştı ve 2016 yılının aralık ayında Tuğrul Odabaş ile evlenen Işın Karaca’nın hamile olabileceği imasında bulundu. Işın Karaca ise Akalın’ın bu sözlerini yalanlamayarak iddianın doğru olabileceğini düşündürdü. Işın Karaca’nın bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Demet Akalınışın Karaca
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