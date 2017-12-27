Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111940
ALTIN
157.977
DOLAR
3.8232
STERLİN
5.1168
EURO
4.5403
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid
Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Formayı kim istiyorsa, o burada kalır
Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Formayı...
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: Maçta 3-4 gol de bulabilirdik
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: Maçta...
Galatasaray, kupada avantaj yakaladı
Galatasaray, kupada avantaj yakaladı
TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupasına veda etti
TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupasına veda...

Demet Akalın isyan etti "Yeter bi defolun"

Demet Akalın son günlerde sosyal medya üzerinden kendisini eleştiren sanatçı fanlarının yazdıkları eleştirilere isyan etti.

Demet Akalın isyan etti "Yeter bi defolun"

Demet Akalın son günlerde sosyal medya üzerinden kendisini eleştiren sanatçı fanlarının yazdıkları eleştirilere isyan etti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 08:09
Demet Akalın isyan etti "Yeter bi defolun"

Demet Akalın isyan etti "Yeter bi defolun"

   Demet Akalın son günlerde sosyal medya üzerinden kendisini eleştiren sanatçı fanlarının yazdıkları eleştirilere isyan etti.Geride bıraktığımız akşama damga vuran magazin olaylarından biri hiç şüphesiz Hande Yener ve Seren Serengil arasındaki mesaj trafiği oldu. Hande Yener’in albümünün birinci olduğuna dair ortaya konulan sonuçları doğru bulmadığını söyleyen Seren Serengil’e onun çıplak fotoğraflarını paylaşarak cevap veren Hande Yener karşılığında hiç beklemediği bir yanıt aldı. Seren Serengil sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden Hande Yener’in uyuşturucu kullandığını ima etti. İkilinin arasındaki bu sert polemik sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.  

   Söz konusu Hande Yener olunca, onunla yıllardır polemik içinde olan Demet Akalın her ne kadar istemese de kendisini konunun içinde buldu. Özellikle tartışmanın kızıştığı saatlerde Hande Yener’in fanları tarafından taciz mesajlarıyla karşılaşan Demet Akalın bu mesajlar tam da kızı Hira’nın hastalığıyla ilgilendiği saatlerde gelince sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü. Akalın konunun içine çekilmek istemediğini twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

Sözcü

Son Güncelleme: 27.12.2017 06:45
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya Kadın Hokey Lig'i buzları eritti
Rusya Kadın Hokey Lig'i buzları eritti
Uğruna servet teptiyi sevgilisinden ayrıldı
Uğruna servet teptiyi sevgilisinden ayrıldı
Seksi iç çamaşırlarını yeni yıl için sundular
Seksi iç çamaşırlarını yeni yıl için sundular
Hande ve Seren birbirlerine girdiler
Hande ve Seren birbirlerine girdiler
Bir bardak su içip 2 milyon TL kazanacak
Bir bardak su içip 2 milyon TL kazanacak
Güzel sunucudan yürek hoplatan frikik
Güzel sunucudan yürek hoplatan frikik
Hem fiziği, hem piyanosu ile sosyal medyayı salladı
Hem fiziği, hem piyanosu ile sosyal medyayı salladı
Böyle Noel kutlaması görülmedi
Böyle Noel kutlaması görülmedi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim