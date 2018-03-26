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Demet Akalın "Kusura bakmayın ben taksiciyim"

Şarkıcı Demet Akalın son günlerde gündemden düşmeyen sarı taksi uber rekabetinde tercihini sarı taksilerden yana kullandı

Demet Akalın "Kusura bakmayın ben taksiciyim"

Şarkıcı Demet Akalın son günlerde gündemden düşmeyen sarı taksi uber rekabetinde tercihini sarı taksilerden yana kullandı

26 Mart 2018 Pazartesi 14:45
Demet Akalın "Kusura bakmayın ben taksiciyim"

Demet Akalın "Kusura bakmayın ben taksiciyim"

   Şarkıcı Demet Akalın son günlerde gündemden düşmeyen sarı taksi uber rekabetinde tercihini sarı taksilerden yana kullandı.Şarkıcı Demet Akalın, son günlerde yaşanan sarı taksi - Uber tartışmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Demet Akalın, "Kusura bakmayın ben taksiciyim" dedi. İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber son zamanlarda taksicilerin yaptığı gösteriler ve buna karşı verilen tepkilerle sık sık gündeme geliyor. Komedyen Şahan Gökbakar ve oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlülerden sonra Demet Akalın da konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Demet Akalın, konuyla ilgili düşüncelerini Twitter hesabından dile getirdi. Ünlü şarkıcı, attığı tweette "Kusura bakmayın ben taksiciyim. Uber kullanmıyorum. Eski kafalıyım. Taksim içinde unuttuklarımı getirdi senelerce... Şimdi Uber geldi diye medeniyeti kabul etmeyeceğim" dedi.Bir takipçisi Demet Akalın'ın sözlerine "Plakan vardır en az 10 tane" diyerek karşılık verdi. Akalın'dan ise takipçisine yanıt gecikmedi: "Ticarete kafam basmaz. Taksi plakası olan ben değilim! Ben ev alırım başka bir yatırımım da yok. Olursa gıda işi olur!"

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Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınSarı TaksiUber
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