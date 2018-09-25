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Demet Akalın takipçisine küfür etti

Demet Akalın sosyal medyadan kendisin eleştiren takipçisine sert eleştiri yaptı.

Demet Akalın takipçisine küfür etti

Demet Akalın sosyal medyadan kendisin eleştiren takipçisine sert eleştiri yaptı.

25 Eylül 2018 Salı 12:07
Demet Akalın takipçisine küfür etti

Demet Akalın takipçisine küfür etti

   Demet Akalın sosyal medyadan kendisin eleştiren takipçisine sert eleştiri yaptı.Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyada kendisini eleştiren bir takipçisine ettiği küfürle yanıt verdi

Demet Akalın kendisini eleştiren bir takipçisine küfürle yanıt verdi! Yaşlı olduğunu ve sesinin kötü olduğunu ifade eden takipçisine küfürle yanıt veren Akalın yanıtıyla tepki topladı.

   Paylaştığı fotoğrafın altına "Sesi güzel değil yaşlandı da" yazan bir takipçisine Akalın "O t...k suratına bakmadan bunu mu yazdın! Pes" yanıtını verdi.

Haberturk

Son Güncelleme: 25.09.2018 09:12
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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