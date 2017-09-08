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Demet Özdemir; Öpmek sarılmak isteyenler var ama.. 

TV dizilerinin ünlü oyuncusu Demet Özdemir, sosyal medyada yaşadığı tacizden dert yandı. Özdemir, erkek hayranlarını uyardığı açıklamasında 'Ben son beş yıldır sadece kızlarla konuşuyorum' dedi.

Demet Özdemir; Öpmek sarılmak isteyenler var ama.. 

TV dizilerinin ünlü oyuncusu Demet Özdemir, sosyal medyada yaşadığı tacizden dert yandı. Özdemir, erkek hayranlarını uyardığı açıklamasında 'Ben son beş yıldır sadece kızlarla konuşuyorum' dedi.

08 Eylül 2017 Cuma 08:50
Demet Özdemir; Öpmek sarılmak isteyenler var ama.. 

Demet Özdemir; Öpmek sarılmak isteyenler var ama.. 

Demet Özdemir; Facebook, Twitter ve Instagram'dan Direk Mesaj atan erkek hayranlarını üzen yanıt
Dizi oyuncusu Demet Özdemir, sosyal medyada özelden mesaj gönderen hayranlarına toplu mesaj gönderdi. Özelden yolladıkları mesajlarda ünlü oyuncu ile görüşmek isteyen hayranlarından bazılarının, kantarın ayarını iyica kaçırdığı ortaya çıktı.

Demet Özdemir, Instagram'dan tüm erkek hayranlarına yaptığı uyarı sırasında 'Bazıları sarılmak ve öpmek istediklerini söylüyor' diyerek dert yandı.

AMA BEN SADECE KIZLARLA KONUŞUYORUM

Beşiktaşlı milli futbolcu Oğuzhan Özyakup ile ayrıldıktan sonra aşk hayatını noktaladığını söyleyen Demet Özdemir, yıllardır erkeklerden gelen mesajları açmadığını bile belirterek sosyal medya hesabından aldığı tacize varan Direkt Mesajlardan dert yandı: "DM kutusunun ışığı hiç sönmüyor. Görüşmek, sarılmak ve öpmek istediklerini söylüyorlar... Ama ben sadece kızlarla konuşuyorum. Beş yıldır erkeklerin mesajlarını açmıyorum" dedi... 

Son Güncelleme: 08.09.2017 09:12
Anahtar Kelimeler:
TwitterFacebookDemet Özdemir
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