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Demet Şener, avukatını yanından ayırmıyor

Basketbol Milli Takımı eski oyuncularından İbrahim Kutluay ile boşanma davası devam eden Demet Şener, avukatını yanından ayırmıyor

Demet Şener, avukatını yanından ayırmıyor

Basketbol Milli Takımı eski oyuncularından İbrahim Kutluay ile boşanma davası devam eden Demet Şener, avukatını yanından ayırmıyor

10 Eylül 2017 Pazar 11:58
Demet Şener, avukatını yanından ayırmıyor

Demet Şener, avukatını yanından ayırmıyor

Eski milli basketbolcu eşi İbrahim Kutluay ile boşanma davası devam eden Demet Şener, yanından ayırmadığı avukatı Aslı Hatemi ile Nişantaşı’ndaydı

Kahve içtikten sonra mekândan ayrılan ikiliden ünlü model, boşanma süreciyle ilgili sorular üzerine, “İbrahim Bey’le gereksiz bir çekişmeye sahne oluyor. Benim tek dileğim boşanmak” dedi.

'TEK GELİNLİK BANA YETTİ DE ARTTI BİLE' DEMİŞTİ

Demet Şener, bir süre önce katıldığı bir söyleşide önemli açıklamalarda bulunmuştu. Şener, “Son dönemde ünlü gelinler düğünlerinde 3-4 farklı gelinlik giyiyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz” sorusuna “Ben tek gelinlik giydim. Yıldırım Mayruk hazırlamıştı gelinliğimi. Bana tek gelinlik yetti de arttı bile” dedi. Eşine açtığı boşanma davasının ardından işlerine ağırlık veren Demet Şener, “Çağla Şıkel de sizin gibi iki çocuk doğurmasına rağmen podyumlardan hiç kopmadı, siz neden ara verdiniz?” sorusuna, “Ben de özel defilelerde yer alıyorum. Evlendikten sonra Türkiye’de yaşamadığım için biraz uzak kaldım. Türkiye’de yaşasaydım mesleğime devam ederdim. Şimdi de kaldığım yerden devam ediyorum. Beni podyumlarda çok sık göreceksiniz artık” yanıtını verdi.  Ünlü manken yeni bir projeye başlayacağını belirterek, “Avukat Aslı Hatemi’yle birlikte Kansersiz Yaşam Derneği yararına ‘KADIN VE HUKUK’ konulu bir projeyle Türkiye’yi dolaşacağız. Kadınlar haklarını bilmiyor ve kendilerini savunamıyor. “Bu bizim görevimiz” diyerek kadınları bilinçlendirmek için adım adım kadınlarımızla buluşmaya gidiyoruz. Boş işlerle değil faydalı işlerle uğraşacağız” dedi.

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Son Güncelleme: 10.09.2017 12:27
Anahtar Kelimeler:
Demet Şener
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