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Demi Rose kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti

 Demi Rose geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte giydiği derin dekoltesi ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

Demi Rose kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti

 Demi Rose geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte giydiği derin dekoltesi ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

22 Kasım 2018 Perşembe 18:28
Demi Rose kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti

Demi Rose kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti

   Demi Rose geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte giydiği derin dekoltesi ile tüm dikkatleri üzerine topladı.Sosyal medyanın en gözde isimlerinden biri olan Demi Rose, geçtiğimiz akşam özel bir geceye katıldı. Ateşli model yine derin dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Paparazziler Demi More'u fotoğraflayabilmek için adım adım takip etti.

   Instagram'da şöhreti yakalayıp ardından adını dünyaya duyuran İngiliz model Demi Rose Mawby, Londra'da düzenlenen özel bir gecede boy gösterdi.Her zamanki gibi gösterişli bir kıyafet tercih eden 23 yaşındaki Rose'u paparazziler de adım adım takip etti.Etkinlik çıkışında Demi Rose Mawby yüzündeki gülümsemeyi hiç bozmadan uzun uzun sabırla poz verdi.

   Model, daha sonra kendisini bekleyen aracına binerek ayrıldı.Demi Rose, Mayıs 2016'da Kylie Jenner'ın eski sevgilisi rapçi Tyga ile birlikte olarak bütün dikkatleri üzerine çekmişti.Rose daha önce yaptığı bir açıklamasında ise ergenliğinde yeme bozukluğuyla savaştığını itiraf etmişti.Kıvrımlarıyla sosyal medyada tozu dumana katan Rose, '16 yaşındayken de kıvrımlı bir fiziğim vardı ve bu sebeple çok katı bir diyet uyguladım. Sonucunda ise aşırı zayıfladım ve sağlıksız bir hale geldim.Hem çok mutsuzdum hem de vücudumdan nefret ediyordum' diyerek geçirdiği zorlu günleri anlatmıştı.

   'Bir sabah uyandım ve kendim için daha iyisini yapabileceğimi fark ettim. Spora başladım, normal bir beslenme düzenine geçiş yaptım ve bedenimi kabullendim' diyen çekici model, kendisiyle girdiği savaşı kazandığını bu sözlerle belirtmişti.  

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