Deniz Seki'ni ikinci kitabı çıktı

Sizlere ilk Deniz’in topraksız Zincirlikuyu’su olan cezaevinden Deniz’in Dibi ile seslendi. Bu kitapta yaşadığı karanlık süreci, zorlu günleri ve gizlice döktüğü gözyaşlarını kaleme almıştı.Ve şimdi Mutluluğa Söz Verdim ile Deniz’in en dibinde bulduğu hazineleri ve o hazinelerle yüzeye çıkışının ve güneşi ilk görüşünün heyecanını taşıdı satırlarına. Umut dolu bir öykü anlattı, Zümrüdüanka’nın öyküsünü… Yanıp yanıp küllerinden doğuşun ve insanın kendi içindeki mucizelerle tanışmasının öyküsünü. Dipsiz kuyulardan ışığa uzanan bir avuç gökyüzüyle kurduğu özgürlük hayallerini, umutlarını, heyecanlarını ve aşkını anlattı… Deniz Seki’nin ikinci kitabı “Mutluluğa Söz Verdi” İnkılâp Kitabevi logosuyla Mayıs’ın son haftası tüm kitabevlerinde satışa sunuldu.Deniz Seki yeni kitabı hakkında şunları yazdı;Deniz SekiNot: Tüm hayvanlara ben HAYCAN diyorum… Çünkü onlar can…