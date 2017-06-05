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05 Haziran 2017 Pazartesi 08:36

Deniz Seki özgürlüğe yelken açıyor

Şarkıcı Deniz Seki bugün tahliye oluyor.

Deniz Seki özgürlüğe yelken açıyor
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Deniz Seki özgürlüğe yelken açıyor
   Şarkıcı Deniz Seki (47) bugün tahliye oluyor.Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Esenyurt’ta saklandığı evde gözaltına alınıp Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Deniz Seki’nin özgürlüğüne saatler kaldı. Hapishanede kaldığı süre boyunca pek çok kursa katılan ve hatta Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde de boy gösteren Deniz Seki, bir süredir özgür kaldıktan sonra yapacaklarıyla magazin gündeminde yer alıyor.Menajeri tarafından saat 12.00’den sonra salınma işlemi gerçekleşeceği duyurulan Deniz Seki’nin geride bıraktığımız günlerde hapishane yönetiminden oruç tutan gazetecilerin durumunu gözeterek salıverilme saatini iftar sonrasına çekmek istediğine dair haberler yapılmıştı.
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Tahliye OluyorDeniz Seki
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