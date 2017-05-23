Deniz Seki tahliyesini ramazan nedeniyle erteledi

Ünlü şarkıcı Deniz Seki 5 Haziran'da olacağı tahliyesini ramazan nedeniyle saat 18.00 yerine 2 saat erteledi.5 Haziran'da özgürlüğüne kavuşacak olan Deniz Seki, basın mensupları için tahliyesini 2 saat erteledi.Ünlü şarkıcı, saat 18.00 yerine iftardan sonra hapisten çıkmak için izin istedi.5 Haziran’da tahliye olacak olan Deniz Seki’nin, Bakırköy Kadın Kapalı cezaevi’nde yazdığı ikinci kitabı olan ‘Mutluluğa Söz Verdim’ piyasaya çıktı. Cezaevi anılarını, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini, nişanlısı Faruk Salman’la evleneceğini anlatan ve iki çocuk isteğini dile getiren Seki, “İçerdeki Deniz bitiyor” cümlesiyle kitabını sonlandırdı. Seki nişanlısı Salman’ın doğum günü olan 9 Mart’ta namaz kıldığını ve hediye olarak bir şarkı yazdığını söyledi.Milliyet