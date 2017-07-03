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03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:00

Deniz Seki’ye süpriz doğum günü hediyesi

  Sanatçı Deniz Seki doğum gününde sevgilisinden süpriz hediye aldı

Deniz Seki'ye süpriz doğum günü hediyesi
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Deniz Seki’ye süpriz doğum günü hediyesi
 
   Sanatçı Deniz Seki doğum gününde sevgilisinden süpriz hediye aldı.Seki’nin nişanlısı Faruk Salman ve kardeşi Serkan Seki'nin organize ettiği doğum günü partisine yaklaşık 25 kişi katıldı. Kendisi için hazırlanan sürprizi görünce büyük mutluluk yaşayan ünlü şarkıcı, ayaküstü soruları yanıtladı. "Kendimi harikalar diyarında gibi hissediyorum" diyen Seki, şöyle konuştu: "Özgürlüğünüzün kıymetini bilin. Benim aslında üç doğum günüm var. Birincisi cezaevinden ilk kez tahliye olduğum 1 Ekim, ikincisi 5 Haziran, üçüncüsü de dünyaya geldiğim 1 Temmuz." Nişanlısının elini bir an bile bırakmayan Seki, Salman'ın kendisi için gökyüzünde Deniz isimli bir yıldız aldığını söyledi. İnternetten yıldızını takip edebildiğini belirten Seki, bu hediyenin kendisini çok şaşırttığını ve mutlu ettiğini söyledi. Sabah
 
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