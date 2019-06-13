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Deren Talu'nun mayolu pozu olay olu

Deren Talu, mayolu cesur pozuyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Talu'nun fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Deren Talu'nun mayolu pozu olay olu

Deren Talu, mayolu cesur pozuyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Talu'nun fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:04
Deren Talu'nun mayolu pozu olay olu

Deren Talu'nun mayolu pozu olay olu

Sosyal medyada takipçilerinin gözdesi haline gelen Deren Talu'nun bikinili fotoğrafları büyük ilgi gördü..

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, iddialı mayolu pozuyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Annesinin izinden gidiyor." yorumunu yaptı.


"ANNESİNİN İZİNDEN GELİYOR"

Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşulan Deren Talu, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Talu, parlayan siyah banyosuyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Talu'nun fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Annesinin izinden gidiyor." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "En az anneniz kadar güzelsiniz." ifadelerini kullandı.

ESTETİKLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adında sıkça söz ettiren Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetikli olduğu ortaya çıkmıştı. Güzelliği ile herkesi büyüleyen Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, küçük yaşta estetik yaptıranlar kervanına katılmış. Talu'nun burun bölgesindeki değişim birkaç estetik operasyon geçirdiğini belli ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Deren TaluDefne Samyeli
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