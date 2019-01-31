Derin dekoltesi geceye damgasını vurdu

Şarkıcı Toni Braxton verdiği konserde giydiği kıyafet geceye damgasını vurdu.Ünlü şarkıcı Toni Braxton geçtiğimiz gün Florida'da konser verdi.

Derin bacak dekolteli, tek omuz bir elbise giyen 51 yaşındaki şarkıcı, sahne şovu ve kıyafetiyle beğeni topladı.

Toni Braxton, önceki akşam Florida’da bir konser verdi. Kasık üstüne kadar uzanan derin bacak dekolteli, tek omuzlu, asimetrik kesim gümüş rengi bir elbise giyen 51 yaşındaki Braxton, Flemenko dans ayakkabılarına benzer bir ayakkabıyla stilini tamamladı.

Un-Break My Heart şarkısıyla hafızalarımıza kazınan ikonik sanatçı saatlerce sahnede kaldı ve durmadan dans etti. Yıllara meydan okuyan Braxton için ‘Şarap gibi kadın’ yakıştırması yapıldı.

(Sözcü)