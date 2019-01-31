Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
104074
ALTIN
220.162
DOLAR
5.1866
STERLİN
6.7980
EURO
5.9410
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında zirve yapıyor
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında...
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan Olmayın
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan...
Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran 10 beslenme önerisi
Tüp bebek tedavisi sırasında 10...
Horlama ve uyku apnesine pratik çözüm
Horlama ve uyku apnesine pratik...
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel Sendromu
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel...

Derin dekoltesi geceye damgasını vurdu

 Şarkıcı Toni Braxton verdiği konserde giydiği kıyafet geceye damgasını vurdu.

Derin dekoltesi geceye damgasını vurdu

 Şarkıcı Toni Braxton verdiği konserde giydiği kıyafet geceye damgasını vurdu.

31 Ocak 2019 Perşembe 22:14
Derin dekoltesi geceye damgasını vurdu

Derin dekoltesi geceye damgasını vurdu

   Şarkıcı Toni Braxton verdiği konserde giydiği kıyafet geceye damgasını vurdu.Ünlü şarkıcı Toni Braxton geçtiğimiz gün Florida'da konser verdi.

   Derin bacak dekolteli, tek omuz bir elbise giyen 51 yaşındaki şarkıcı, sahne şovu ve kıyafetiyle beğeni topladı.

   Toni Braxton, önceki akşam Florida’da bir konser verdi. Kasık üstüne kadar uzanan derin bacak dekolteli, tek omuzlu, asimetrik kesim gümüş rengi bir elbise giyen 51 yaşındaki Braxton, Flemenko dans ayakkabılarına benzer bir ayakkabıyla stilini tamamladı.

   Un-Break My Heart şarkısıyla hafızalarımıza kazınan ikonik sanatçı saatlerce sahnede kaldı ve durmadan dans etti. Yıllara meydan okuyan Braxton için ‘Şarap gibi kadın’ yakıştırması yapıldı.

(Sözcü)

Son Güncelleme: 31.01.2019 19:19
Anahtar Kelimeler:
Toni Braxton
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Hadi oyun oynayalım’
‘Hadi oyun oynayalım’
Pembe bikinisi ile ilgi odağı oldu
Pembe bikinisi ile ilgi odağı oldu
"Para için evlenen kadın eşya muamelesi görür ve aldatılır"
"Para için evlenen kadın eşya muamelesi görür ve aldatılır"
Yeni ayakkabısını böyle tanıtttı
Yeni ayakkabısını böyle tanıtttı
 Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı
 Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı
Yıldız Tilbe'den oryantal şov
Yıldız Tilbe'den oryantal şov
Kendisini Jennifer Lopez'e benzetti
Kendisini Jennifer Lopez'e benzetti
Ünlü oyuncu estettik kurbanı
Ünlü oyuncu estettik kurbanı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Boyasız Göçük Düzeltme

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort