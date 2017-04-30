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30 Nisan 2017 Pazar 15:53

Derin dekoltesi ile dikkatleri üzerine çekti

Oyuncu Deniz Çakır sosyal medyada paylaştığı bir resimle tüm dikkatleri üzerine topladı

Derin dekoltesi ile dikkatleri üzerine çekti
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Derin dekoltesi ile dikkatleri üzerine çekti
   Oyuncu Deniz Çakır sosyal medyada paylaştığı bir resimle tüm dikkatleri üzerine topladı.'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Oktay Kaynarca ile başrolü paylaşan Deniz Çakır, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.
    İşte o paylaşım: “Böyle anlarda hep olur. Yerinde kullanılan bir sözcük, rastgele yükselen bir şarkı, nasıl kavratır yaşamayı! Ne diyor radyodaki ses: Teamo Te. Ne demek olabilir Teamo Te? “Seni seviyorum, seni, seni, seni” gibi bir şey. Hiç usanmadan, hep yineleyerek. Dili bilmesek bile anlıyoruz, çünkü Akdeniz'in ortak dili bu. Dizboyu papatyalar anlamına da gelebilir, “Daha yığınla çocuk var doğurulacak, yığınla çocuk bezi, don, erkek çorabı var yıkanacak” anlamına da. “Seni seviyorum, hadi hoşçakal, bir gün o kıyı kahvesinde yanına çöküp dostça iki kadeh içebilme isteğim baskın geliyor” anlamına da…” Çakır’ın fotoğrafını güzel bulup, hayranlık yorumları yağdıranlar da oldu; göğüslerini çok açık bulup eleştirenler de… Hatta Çakır’ın takipçileri arasında tartışma çıktı ve ikiye bölündüler.

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Deniz Çakır
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