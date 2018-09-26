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Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle geceye damgasını vurdu

Büyük beden modell Ashley Graham marka yüzü oldu.

Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle geceye damgasını vurdu

Büyük beden modell Ashley Graham marka yüzü oldu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 08:59
Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle geceye damgasını vurdu

Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle geceye damgasını vurdu

    Büyük beden modell Ashley Graham marka yüzü oldu.İngiltere'de satışa sunulan PrettyLittleThing adlı marka için tasarımlar yapan model Ashley Graham, markanın da yüzü oldu.Dünyanın en beğenilen büyük beden modelleri arasında gösterilen Ashley Graham, modellik dışında farklı alanlarda aktif olarak çalışıyor.

   Özellikle büyük beden için tasarımcılık da yapan Graham, son olarak PrettyLittleThing adlı marka ile işbirliği yaptı.Graham, dün akşam markanın Los Angeles'ta düzenlenen partisine katıldı. Graham, oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens'ın düzenlediği gecede yeşil yılan derisi görünümlü bir elbise tercih etti. 

   Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle son derece iddialı görünen 30 yaşındaki model, tüm bakışları üzerine çekti. Saçlarını açık bırakan model, sadece kibar küpeler takarak aksesuar konusunda sade bir tercih yaptı. Graham, Cosmopolitan'a yaptığı açıklamada, PrettyLittleThing ile işbirliği yaptığı için çok heyecanlı olduğunu söylemişti.

   Güzel model, her bedenden kadının kendine uygun parçalar bulabileceği koleksiyonun, gündüzden geceye günün her saati için parçaları olduğunu da vurguladı.

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Son Güncelleme: 26.09.2018 06:05
Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
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