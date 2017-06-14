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14 Haziran 2017 Çarşamba 12:10

Derya Şensoy, ayrıldı kendini ev işine verdi

Oyuncu Sarp Leventoğlu’ndan ayrılan Derya Şensoy ayrılık acısını temizlik yaparak atmaya çalışıyor.

Derya Şensoy, ayrıldı kendini ev işine verdi
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Derya Şensoy ayrıldı, kendini ev işine verdi
   Oyuncu Sarp Leventoğlu’ndan ayrılan Derya Şensoy ayrılık acısını temizlik yaparak atmaya çalışıyor.  Sarp Levendoğlu’nun arkadaşlarıyla görüşmesini yasaklaması üzerine böyle bir ayrılık kararı aldığı konuşulan Derya Şensoy, soluğu Bodrum’da arkadaşlarının yanında aldı. Sosyal medya hesabına Bodrum’dan eğlenceli videolar ve fotoğraflar paylaşan Derya Şensoy, son paylaştığı karede temizlik yaparken görülüyor. Şensoy, temizlik yaparken görüldüğü bu kareyi: ‘Tatildeyim yanlış anlama… Anne beni çalıştırıyorlar burada’ notuyla paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa gelen yorumlardan biri genç kadının yaşadığı ayrılıkla ilgili oldu. Derya’nın bu karesine ‘Ayrılığın acısını tatilde temizlik yaparak atıyor’ şeklinde yorumlar yapıldı.


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Anahtar Kelimeler
Sarp LeventoğluDerya Şensoy
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