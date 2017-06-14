Oyuncu Sarp Leventoğlu’ndan ayrılan Derya Şensoy ayrılık acısını temizlik yaparak atmaya çalışıyor. Sarp Levendoğlu’nun arkadaşlarıyla görüşmesini yasaklaması üzerine böyle bir ayrılık kararı aldığı konuşulan Derya Şensoy, soluğu Bodrum’da arkadaşlarının yanında aldı. Sosyal medya hesabına Bodrum’dan eğlenceli videolar ve fotoğraflar paylaşan Derya Şensoy, son paylaştığı karede temizlik yaparken görülüyor. Şensoy, temizlik yaparken görüldüğü bu kareyi: ‘Tatildeyim yanlış anlama… Anne beni çalıştırıyorlar burada’ notuyla paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa gelen yorumlardan biri genç kadının yaşadığı ayrılıkla ilgili oldu. Derya’nın bu karesine ‘Ayrılığın acısını tatilde temizlik yaparak atıyor’ şeklinde yorumlar yapıldı.
Derya Şensoy, ayrıldı kendini ev işine verdi
Oyuncu Sarp Leventoğlu’ndan ayrılan Derya Şensoy ayrılık acısını temizlik yaparak atmaya çalışıyor.
Oyuncu Sarp Leventoğlu’ndan ayrılan Derya Şensoy ayrılık acısını temizlik yaparak atmaya çalışıyor. Sarp Levendoğlu’nun arkadaşlarıyla görüşmesini yasaklaması üzerine böyle bir ayrılık kararı aldığı konuşulan Derya Şensoy, soluğu Bodrum’da arkadaşlarının yanında aldı. Sosyal medya hesabına Bodrum’dan eğlenceli videolar ve fotoğraflar paylaşan Derya Şensoy, son paylaştığı karede temizlik yaparken görülüyor. Şensoy, temizlik yaparken görüldüğü bu kareyi: ‘Tatildeyim yanlış anlama… Anne beni çalıştırıyorlar burada’ notuyla paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa gelen yorumlardan biri genç kadının yaşadığı ayrılıkla ilgili oldu. Derya’nın bu karesine ‘Ayrılığın acısını tatilde temizlik yaparak atıyor’ şeklinde yorumlar yapıldı.