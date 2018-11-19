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Didem Soydan'dan ilginç paylaşım

 Ünlü model Didem Soydan sosyal medyadan bu seferde iç çamaşırlı ev halini takipçileri ile paylaştı.

Didem Soydan'dan ilginç paylaşım

 Ünlü model Didem Soydan sosyal medyadan bu seferde iç çamaşırlı ev halini takipçileri ile paylaştı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:28
Didem Soydan'dan ilginç paylaşım

Didem Soydan'dan ilginç paylaşım
   Ünlü model Didem Soydan sosyal medyadan bu seferde iç çamaşırlı ev halini takipçileri ile paylaştı.Cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü model Didem Soydan, takipçileriyle ev halini paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafıyla yine çok konuşuldu.Cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü model Didem Soydan, ev halini paylaştığı sütyenli fotoğrafıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

   Didem Soydan, yaptığı her paylaşım, attığı her tweet gündeme geliyor, konuşuluyor. Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Didem Soydan takipçilerini kendine hayran bıraktı. Zaman zaman hakkında eleştirilere cevap Didem Soydan, paylaşımlarını yoruma kapamayı da ihmal etmiyor. Didem Soydan bu kez bikinili ev halini takipçileriyle paylaştı.
 

   Sosyal medya hesabı üzerinden siyah elbiseli cesur fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Didem Soydan, tam not almıştı.

   Didem Soydan'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Acaba asansör akımı tekrar mı geliyor?" yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Didem hanım kadın deyince akla ilk gelen nadir isimlerdensiniz" yorumunu yapmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan
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