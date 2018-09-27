Didem Soydan'dan kafaları karıştıran görüntüler

Model Didem Soydan bir arkadaşının doğum gününde çekilen video kafaları karıştırdı.Ünlü Model Didem Soydan'ın Kız Arkadaşıyla Yakınlaştığı Görüntüler, Kafa Karıştırdı.İki erkek arasında dans etme görüntüsüyle tartışma yaratan ünlü model Didem Soydan'dan kafaları karıştıran bir görüntü daha geldi. Soydan'ın bir arkadaşının doğum gününde kız arkadaşıyla yakınlaşması şaşırttı.

Yaptığı paylaşımlarla ve söylediği sözlerle gündemin merkezine oturan gözde model Didem Soydan'ın son görüntüsü de magazin gündeminde çok konuşulan konular arasında yerini alacak cinsten. Didem Soydan, en yakın arkadaşı olanUmut Eker'in doğum günü partisine katıldı. Partiden görüntüler paylaşan Umut Eker, Didem Soydan'ın Merve isimli arkadaşıyla yakınlaştığı anları kameraya aldı.

Soydan ve kız arkadaşı yanak yanağa fotoğraf makinesine poz verdikten sonra, samimi hareketler sergiledi. İki kız arkadaşın bu görüntüsü ise görenlerin kafasını karıştırdı.

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