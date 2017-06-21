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21 Haziran 2017 Çarşamba 11:53

Didem Soydan hayranlarını şaşırttı

Model Didem Soydan sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

Didem Soydan hayranlarını şaşırttı
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Didem Soydan hayranlarını şaşırttı
   Model Didem Soydan sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla hayranlarını şaşırttı.Her zaman kendisini bakımlı ve güzel fotograflarıyla gören hayranları Didem Soydan'ın sabah uyandığında daha uykudan gözleri açılmamış halinin resmini görünce şaşırdılar.Didem Soydan fotografın altına "Sabah insanı bir şey var ve o şey kesinlikle ben değilim"notunu düştü.









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