Didem Soydan hayranlarını şaşırttı

Model Didem Soydan sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla hayranlarını şaşırttı.Her zaman kendisini bakımlı ve güzel fotograflarıyla gören hayranları Didem Soydan'ın sabah uyandığında daha uykudan gözleri açılmamış halinin resmini görünce şaşırdılar.Didem Soydan fotografın altına "Sabah insanı bir şey var ve o şey kesinlikle ben değilim"notunu düştü.