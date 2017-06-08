Didem Soydan:Öyle bir hadsizlik yaptım

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen manken Didem Soydan bir dönem oyunculuk denediği döneme ilişkin çarpıcı açıklamada bulundu.Manken Didem Soydan bir dönem denediği oyunculuk hakkında itiraflarda bulundu. Didem Soydan, oyunculukla ilgili sorular üzerine oyunculuk kariyerini noktaladığını açıkladı:Manken, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olan soydan üniversite yıllarında çalıştığı mağazada modacı Ümit Ünal tarafından keşfedilir. Bir ay sonra La Russie defilesinde yer alır. Defile de birçok fotoğrafçı ve tasarımcı tarafından fark edilir ve hayatının dönüm noktası bu şekilde olmuştur.Podyuma adımını ilk kez 2004 yılında henüz 20 yaşındayken La Russie defilesiyle atan Soydan bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğeni toplamıştır.