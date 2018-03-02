Dişi Nusret sosyal medyayı salladı

Model Ashley Nocera Nusret taklidi ile sosyal medyayı salladı.Fitness aşığı bikini modeli Ashley Nocera, fitliği, güzelliği ve komik videolarıyla adından söz ettiriyor.Şu sıralar 'Ashley Nocera' adını sıkça duymaya başlarsanız şaşırmayın.Zira kendisi sosyal medyayı kasıp kavuruyor.Ashley Nocera tam bir fitness aşığı.20 yaşındaki İtalyan bikini modelinin Instagram'da 1.2 milyon takipçisi var.4 yaşında yüzerek spora başlayan Ashley'nin tek becerisi spor ve modellik değil.Nocera, taklitleri ve paylaştığı videolarla büyük ilgi topluyor. Ashley Nocera, son olarak Nusret'i taklit ettiği bir dakikalık videoyu Instagram'dan paylaşmıştı.1 milyondan fazla kez izlenen eğlenceli videoya yorum yağmıştı. 20 yaşındaki Ashley, 152 cm boyunda ve 49 kilo.

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