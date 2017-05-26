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26 Mayıs 2017 Cuma 14:55

Diva’yı yılan soktu

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan “Dünya Güzellerim” isimli realty show programının çekimleri için Hindistan’a giden Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’u yılan soktu.

Diva'yı yılan soktu
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Diva’yı yılan soktu
Show TV ekranlarında yayınlanacak olan “Dünya Güzellerim” isimli realty show programının çekimleri için Hindistan’a giden Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’u yılan soktu. Sanatçı Bülent Ersoy yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hindistan’da 46 derece sıcakta gerçekleşen çekimler sırasında dinlenmek için yeşil alan tercih eden Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un, çığlık atarak yardım istemesi üzerine çalışanlar yanına koştu.Yardıma koşan set çalışanları yılanı yakalayarak, öldürdüler. Sol bacağında şişkinlik, kızarıklık oluşan Diva set doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından, vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı. Bacağından yılanın ısırdığı öğrenilen Diva, müşahede altında tutuluyor.
Haberturk
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