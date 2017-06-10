Dizi bitmeden aşkları bitti

Her pazartesi Show Tv ekranlarında soymayan ve reyting rekortmeni dizi ‘İçerde’de Sarp Yılmaz karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy’un sette tanışıp aşk yaşamaya başladığı Duygu Sarışın’la ayrıldığı ortaya çıktı.
Dizide, Sema Komiser karakterine hayat veren Sarışın’la beş aydır birlikte olan oyuncu, ilişkisini geçtiğimiz ay sona erdirdi. Uzun süre hayatına kimseyi almadıktan sonra Sarışın’la yeni bir ilişkiye başlayan Ulusoy’un finale iki hafta kala ayrılması dikkat çekti. Projenin sona ermesinin ardından birlikte ABD’ye gidecekleri de iddia edilen çiftin, tatil planları iptal oldu. Uzun süredir ilişkilerinin konuşulmasına karşın birlikte görüntü vermemek için çaba sarf eden ikili, dizi için katıldıkları sosyal sorumluluk projelerinde bile yan yana gelmemeye çalışıyordu.
Milliyet