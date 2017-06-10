﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Haziran 2017 Cumartesi 18:31

Dizi bitmeden aşkları bitti

İçerde dizisinin sevilen iki karakterinin aşkları dizi bitmeden sona erdi.

Dizi bitmeden aşkları bitti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Dizi bitmeden aşkları bitti

Her pazartesi Show Tv ekranlarında soymayan ve  reyting rekortmeni dizi ‘İçerde’de Sarp Yılmaz karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy’un sette tanışıp aşk yaşamaya başladığı Duygu Sarışın’la ayrıldığı ortaya çıktı.
   Dizide, Sema Komiser karakterine hayat veren Sarışın’la beş aydır birlikte olan oyuncu, ilişkisini geçtiğimiz ay sona erdirdi. Uzun süre hayatına kimseyi almadıktan sonra Sarışın’la yeni bir ilişkiye başlayan Ulusoy’un finale iki hafta kala ayrılması dikkat çekti. Projenin sona ermesinin ardından birlikte ABD’ye gidecekleri de iddia edilen çiftin, tatil planları iptal oldu. Uzun süredir ilişkilerinin konuşulmasına karşın birlikte görüntü vermemek için çaba sarf eden ikili, dizi için katıldıkları sosyal sorumluluk projelerinde bile yan yana gelmemeye çalışıyordu.
Milliyet
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Duygu Sarışınçağatay Ulusoyİçerde Dizisi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meryem Uzerli'nin dans videosu rekor kırdı Meryem Uzerli'nin dans videosu rekor kırdı
Adriana Lima hamile mankeni karnından öptü Adriana Lima hamile mankeni karnından öptü
Gülşen'in giydiği kıyafetler 7.500 TL Gülşen'in giydiği kıyafetler 7.500 TL
Hande Yener'in zirve keyfi Hande Yener'in zirve keyfi
Defne Samyeli'nin bikinili pozuna beğeni yağdı Defne Samyeli'nin bikinili pozuna beğeni yağdı
 3 Çocuk sözü verdiler  3 Çocuk sözü verdiler
Yukarı Çık

Meryem Uzerli'nin dans videosu rekor kırdı
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli dans hocasıyla birlikte yaptığı kısa gösteri yüz binlerce kişi tarafından...

Haberi Oku