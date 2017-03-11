Dj Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırı



DJ Emrah Karaduman, program için geldiği Eskişehir’de şoförü Volkan Karaca ile birlikte uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.Bir eğlence merkezine programa çıkmak için Eskişehir’e gelen Emrah Karaduman (29) ile şoförü Volkan Karaca (36) kaldıkları otel girişinde bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Emrah Karaduman ambulansa Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, kolundan ve elinden yaralanan şoförü Volkan Karaca da Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Adı açıklanmayan şüpheli, gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.Emrah Karaduman’ın ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavinin devam ettiği belirtilirken, şoförü Volkan Karaca da Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.