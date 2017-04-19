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19 Nisan 2017 Çarşamba 11:04

Doğum gününde çırılçıplak poz verdi  

Sosyal medyada en çok izlenen kişi olan Kim Kardashian'ın kardeşi Kourtney Kardashian, yeni yaşını çırılçıplak verdiği pozla kutladı

Doğum gününde çırılçıplak poz verdi  
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Doğum gününde çırılçıplak poz verdi  
   Sosyal medyada en çok izlenen kişi olan Kim Kardashian'ın kardeşi Kourtney Kardashian, yeni yaşını çırılçıplak verdiği pozla kutladı. 28 yaşına giren 3 çocuk annesi Kourtney Kardashian yeni yaşında çırılçıplak  poz vererek hayranlarının beğenisine sundu.Paylaştığı resmin  altına  "Doğum günü kıyafeti" yazan Kourtney Kardahian resmi hayranlarının beğenisine sundu. Sosyal medyada 56 milyon takipçisi olan Kourtney Kardashian'ın çıplak pozuna hayranlarından ve takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
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Kim KardashianKourtney KardashianÇırıçıplak Poz
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