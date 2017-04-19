Doğum gününde çırılçıplak poz verdi
Sosyal medyada en çok izlenen kişi olan Kim Kardashian'ın kardeşi Kourtney Kardashian, yeni yaşını çırılçıplak verdiği pozla kutladı. 28 yaşına giren 3 çocuk annesi Kourtney Kardashian yeni yaşında çırılçıplak poz vererek hayranlarının beğenisine sundu.Paylaştığı resmin altına "Doğum günü kıyafeti" yazan Kourtney Kardahian resmi hayranlarının beğenisine sundu. Sosyal medyada 56 milyon takipçisi olan Kourtney Kardashian'ın çıplak pozuna hayranlarından ve takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.