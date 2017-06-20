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20 Haziran 2017 Salı 09:19

Doğum kilolarından nasıl kurtuldum

Sanatçı Nur Fettahoğlu doğum kilolarından kısa süre içinde kurtulmanın  sırrını söyle açıklıyor;

Doğum kilolarından nasıl kurtuldum
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Doğum kilolarından nasıl kurtuldum
   Sanatçı Nur Fettahoğlu doğum kilolarından kısa süre içinde kurtulmanın  sırrını söyle açıklıyor; “İşin sırrı hareketli bir çocuk! Herkes çok ağır diyet yaptığımı düşündü ama kızım 1 yaşına gelene kadar, sokak yürüyüşleri dışında spor yapmadım. Her yanından ayrıldığımda gelişimini kaçıracakmışım gibi geliyordu, ondan ayrılma fikri bana iyi gelmiyordu. Hareketli de bir çocuk, onunla ilgilenirken kilolar gitti.”Geçen yıl anne olan Nur Fettahoğlu, bebeğini kendi büyütmek için oyunculuğa ara vermişti.

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