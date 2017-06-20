Sanatçı Nur Fettahoğlu doğum kilolarından kısa süre içinde kurtulmanın sırrını söyle açıklıyor; “İşin sırrı hareketli bir çocuk! Herkes çok ağır diyet yaptığımı düşündü ama kızım 1 yaşına gelene kadar, sokak yürüyüşleri dışında spor yapmadım. Her yanından ayrıldığımda gelişimini kaçıracakmışım gibi geliyordu, ondan ayrılma fikri bana iyi gelmiyordu. Hareketli de bir çocuk, onunla ilgilenirken kilolar gitti.”Geçen yıl anne olan Nur Fettahoğlu, bebeğini kendi büyütmek için oyunculuğa ara vermişti.
Doğum kilolarından nasıl kurtuldum
Sanatçı Nur Fettahoğlu doğum kilolarından kısa süre içinde kurtulmanın sırrını söyle açıklıyor;
Sanatçı Nur Fettahoğlu doğum kilolarından kısa süre içinde kurtulmanın sırrını söyle açıklıyor; “İşin sırrı hareketli bir çocuk! Herkes çok ağır diyet yaptığımı düşündü ama kızım 1 yaşına gelene kadar, sokak yürüyüşleri dışında spor yapmadım. Her yanından ayrıldığımda gelişimini kaçıracakmışım gibi geliyordu, ondan ayrılma fikri bana iyi gelmiyordu. Hareketli de bir çocuk, onunla ilgilenirken kilolar gitti.”Geçen yıl anne olan Nur Fettahoğlu, bebeğini kendi büyütmek için oyunculuğa ara vermişti.