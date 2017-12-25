"Dost dediğin böyle güreşerek hasret giderir"

Tv program sunucusu Seda Akgül sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden.Son paylaşımında yayınladığı fotoğraf ise bir hayli ilginç oldu.Güzel sunucu yakın arkadaşı Kadir Çöpdemir'le birlikte bir pozunu yayınladı.Radyocu ve oyuncu Kadir Çöpdemir, arkadaşı Seda Akgül ile hasret giderdi. İkilinin sosyal medyada paylaştığı poza kimse anlam veremedi. Seda Akgül, Kadir Çöpdemir ile fotoğrafını paylaşıp altına "Bizde dost dediğin böyle güreşerek hasret giderir. Benim sabah neşem" notunu düştü.

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