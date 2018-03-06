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Düğünde takılanları çıplak poz vererek paylaştı

Ünlü model Emily Ratajkowski geçtiğimiz günlerde evlendiğini açıklamıştı.

Düğünde takılanları çıplak poz vererek paylaştı

Ünlü model Emily Ratajkowski geçtiğimiz günlerde evlendiğini açıklamıştı.

06 Mart 2018 Salı 08:45
Düğünde takılanları çıplak poz vererek paylaştı

Düğünde takılanları çıplak poz vererek paylaştı

    Ünlü model Emily Ratajkowski geçtiğimiz günlerde evlendiğini açıklamıştı.Sosyal medyayı aktif kullanan Emily Ratajkowski, bu kez de düğün takılarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin fotoğrafı kısa sürede 1.6 milyonun üzerinde beğeni aldı.

   

   Ancak 6 parmağındaki 6 yüzükten hangisinin nikah yüzüğü olduğu anlaşılmadı.Cesur pozlarıyla sosyal medyada fenomen olan manken Emily Ratajkowski, geçen hafta paylaştığı mesajla oyuncu ve yapımcı Sebastian Bear-McClard’la gizlice evlendiğini açıklamıştı.

  Bu haberle erkek hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Ratajkowski, bu kez de düğün takılarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Instagram’da 16.6 milyon takipçisi olan ünlü modelin 6 parmağında 6 yüzük vardı. Ratajkowski’nin paylaşımı kısa sürede 1 milyon 670 bin beğeni aldı. Ancak hangisinin nikâh yüzüğü olduğu muallakta kaldı.

   Sade olan mı evlilik yüzüğü yoksa sol parmağındaki alyans mı? ABD’de evlilik yüzüğü, Almanya’dakinin tersine sol parmağa takılıyor.5 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra’dan ABD’nin Kaliforniya Eyaletine yerleşen manken ve oyuncu Emily Ratajkowski, evlendikten sonra da cesur pozlarından vazgeçmiyor.

   Ratajkowski, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Çıplakken kendimi daha rahat hissediyorum demişti. Emily Ratajkowski, oyuncu Sebastian Bear-McClard ile New York'ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine girmişti. 26 yaşındaki model, evlilik haberini hayranlarına yine sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski
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