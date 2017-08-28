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Dünya Saç Şampiyonu Hüseyin Kayış Adana'ya geliyor

Dünya saç sanatının Oscarını alan ilk Türk Kuaför Hüseyin Kayış doğup büyüdüğü memleketi Adana'ya yıllar sonra geri dönüyor.

Dünya Saç Şampiyonu Hüseyin Kayış Adana'ya geliyor

Dünya saç sanatının Oscarını alan ilk Türk Kuaför Hüseyin Kayış doğup büyüdüğü memleketi Adana'ya yıllar sonra geri dönüyor.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 01:40
Dünya Saç Şampiyonu Hüseyin Kayış Adana'ya geliyor

Dünya Saç Şampiyonu:  Saç Kralı Hüseyin Kayış Adana'ya geliyor

Dünya onu 'Saç sihirbazı' olarak tanıyor. Türkiye'de Saç Kralı olarak bilinen Hüseyin Kayış, memleketi Adana'da ekibiyle birlikte Sheraton Grand Adana'da Adanalı kadınlara hizmet vermeye başlayacak.


Kadınların saçlarında fırtınalar estiren, gökyüzünün bütün renklerini bazen bir ressam, bazen bir heykeltraş gibi ilmek ilmek işleyen sanatçı. Kuaför denince kadınların ilk aklına gelen kuşkusuz güzel görünümlü bakımlı saçlardır. 

Kadınların saçlarını güvenilir ellere teslim ederken ilk tercihleri de işinin ehli sektörde daha çok isim yapmış kuaförlerdir. Kuaförlük sektörünün ilk akla gelen iddialı isimlerden biri de nam-ı diğer "saç kralı" Hüseyin Kayış.

35 yıllık meslek hayatına sayısız ödül sığdıran, aldığı "Saç Oscarı" ile dünya şampiyonluğuna imza atan Hüseyin Kayış, Istanbul'dan sonra şimdi de doğup büyüdüğü Adana'da sektöre damga vurmaya hazırlanıyor. 

Yurtdışında düzenlenen Uluslararası "saç show' yarışmalarında Türkiye'yi dünya şampiyonlukları kazandıran Kayış, eylül ayında Sheraton Grand Adana'da kadınlar için fırçasıyla harikalar yaratacak.

Ekibiyle birlikte uzun yıllar Istanbul Suadiye'de kadınların saçlarına "altın vuruşlar yapan" Kayış; "Mesleğime aşığım. Uluslararası tecrübemi Adana'daki kadınlarımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duyacağım. Mesleğe  başladığım ilk günkü gibi heyecanlıyım" dedi.                        


 

Son Güncelleme: 28.08.2017 02:23
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