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24 Mart 2017 Cuma 12:43

Duruşma salonundaki sesler dışarıya kadar yükseldi

Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve eşi Demet Şener’in boşanma davalarına devam edildi.

Duruşma salonundaki sesler dışarıya kadar yükseldi
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Duruşma salanundaki sesler dışarıya kadar yükseldi
   Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve eşi Demet Şener’in boşanma davalarına devam edildi.Önceki günlerde ilk celsesi görülen davanın ikinci duruşması bugün yapıldı. İstanbul 14. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Demet Şener katılırken, İbrahim Kutluay’ı ise avukatları temsil etti.
   Yaklaşık 2 buçuk saat süren duruşmada 3 kişi tanık olarak dinlendi. Duruşma ertelendi. Gizli ve çekişmeli devam eden duruşmada sık sık sesler yükseldi.Duruşmadaki tartışmalar kapalı olan duruşma salonunun dışından da duyuldu.
   Gazetecilerin görüntü almaması için duruşma salonundan çıkmayan Demet Şener için mahkeme hakimi Şule Şimşek Aslan güvenliğe gazetecilerin adliye koridorundan çıkarılması talimatı verdi.
   Hakimin duruşma salonu dışında güvenliğe talimat veremeyeceğini söyleyen gazeteciler ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan kısa süreli tartışma sonrasında Demet Şener duruşma salonundan çıktı.
  Gergin olduğu gözlenen Şener asansör ile otoparka inerek aracıyla adliyeden ayrıldı.
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Anahtar Kelimeler
İbrahim KutluayDemet Şener
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