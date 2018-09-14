Düzgün fiziği ile gençlere adeta meydan okudu

Şarkıcı Nilüfer ilerleyen yaşına rağmen düzgün fiziğinden birşey kaybetmediğini paylaştığı fotoğrafla ortaya koydu.63 yaşındaki ünlü şarkıcı Nilüfer, derin yırtmaçlı elbisesiyle ve fiziğiyle takipçilerini mest etti. Nilüfer'in, sosyal medya paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Ben 23 yaşındayım böyle fiziğim yok." dedi.

Türkçe Pop müziğine yön veren isimlerinden olan ünlü şarkıcı Nilüfer, 63 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı. Nilüfer'in derin yırtmaçlı paylaşımı takipçilerini mest etti.63 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle ve fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan ünlü şarkıcı Nilüfer, paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Nilüfer'in takipçileri paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Nilüfer'in bir takipçisi paylaşıma, "Nilüfer hanım, geceler şarkınız düştü şimdi dilime kavak yelleri eserken başımda erkekler ağlamaz demeye başladı mor menekşe yine yeniden." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Nilüfer hanım maşallah ben 23 yaşındayım böyle fiziğim yok" yorumunu yazdı.

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