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Düzgün fiziği ile göz kamaştırdı

Oyuncu İrem Sak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımdaki düzgün fiziği ile göz kamaştırdı.

Düzgün fiziği ile göz kamaştırdı

Oyuncu İrem Sak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımdaki düzgün fiziği ile göz kamaştırdı.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:58
Düzgün fiziği ile göz kamaştırdı

Düzgün fiziği ile göz kamaştırdı

    Oyuncu İrem Sak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımdaki düzgün fiziği ile göz kamaştırdı.Ünlü oyuncu İrem Sak, sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan yaptığı paylaşımla göz kamaştırdı. Sak paylaşımına, "Beni hala sevecek misin?" notunu yazdı.

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımdaki fiziğiyle göz kamaştırdı.

 

    Ünlü oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma İngilizce olarak, "Güzel ve 24 yaşında değil iken beni hala sevebilecek misin?" notunu yazdı.

İrem Sak kimdir?

İrem Sak, 9 Şubat 1986, Sivas doğumlu, Türk oyuncudur.

İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.rem Sak aynı yıl içerisinde "Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosa ve Money Club" reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı. Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e dönmüştür.

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İrem Sak
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