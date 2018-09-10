“East vs West” Zorlu PSM’de!

Farklı müzik janralarının özel temalar etrafında şekillendiği Red Bull Music Festival İstanbul’un her anı hip hop kültürüyle dolu, sürpriz şovlarla gerçekleşecek etkinliği “East vs West”, 28 Eylül’de Zorlu PSM’de!

Red Bull Music Festival İstanbul’un “iki yaka tek sahne” söylemiyle ortaya çıkan East vs West konsepti, hip hop kültüründeki doğu-batı yakası çekişmesini İstanbul Boğazı’nın ortasında başlatarak, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne taşıyor. Hip hop’ta queer bir temel yaratan ve sıradanlığın tam tersine düşen konumuyla hip hop sahnesinde modern bir basamak oluşturan Zebra Katz; r’n’b, caz ve soul beat’leri güçlü anlatımıyla sunan, Londra üssündeki en başarılı kadın MC’lerden biri olan Little Simz; son dönemde rap’in en popüler ismi haline gelen Ezhel ile adını alternatif sahneden farklı müzisyenlerle yaptığı çalışmalarla sıkça duyduğumuz Kamufle ve Dostları şehrin hip hop tınılarının bambaşka bir boyuta ulaşacağı bir gece için Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde buluşuyor.

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi // 28 Eylül 2018, Cuma

20.00 Zorlu PSM Amfi Warm Up

21.00 Kamufle ve Dostları (Allame, Anıl Piyancı, Da Poet, Hayki, Kayra, Lewo, Server Uraz, Tankurt Manas)

22.30 Little Simz

00.00 Zebra Katz

01.30 Ezhel