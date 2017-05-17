Ünlü sanatçı Ebru Gündeş Ekim ayında Günay Restaurant'ta başladığı programından 2 milyon 500 TL. kazandı.Sanatçı Ekim 2016’dan başlayarak Şişli-Günay Restaurant’ta 7 ayda 25 konser verdiSezonun son konserine dün akşam çıkan Ebru Gündeş toplam 2 milyon 500 bin TL kazandı.Ebru Gündeş her programında 3 saat sahnede kaldı, 50’şer şarkı seslendirdi.
Ebru Gündeş 7 ayda 2 milyon 500 TL kazandı
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş Ekim ayında Günay Restaurant'ta başladığı programından 2 milyon 500 TL. kazandı
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş Ekim ayında Günay Restaurant'ta başladığı programından 2 milyon 500 TL. kazandı.Sanatçı Ekim 2016’dan başlayarak Şişli-Günay Restaurant’ta 7 ayda 25 konser verdiSezonun son konserine dün akşam çıkan Ebru Gündeş toplam 2 milyon 500 bin TL kazandı.Ebru Gündeş her programında 3 saat sahnede kaldı, 50’şer şarkı seslendirdi.