Ebru Gündeş 7 ayda 2 milyon 500 TL kazandı

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş Ekim ayında Günay Restaurant'ta başladığı programından 2 milyon 500 TL. kazandı.Sanatçı Ekim 2016’dan başlayarak Şişli-Günay Restaurant’ta 7 ayda 25 konser verdiSezonun son konserine dün akşam çıkan Ebru Gündeş toplam 2 milyon 500 bin TL kazandı.Ebru Gündeş her programında 3 saat sahnede kaldı, 50’şer şarkı seslendirdi.

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