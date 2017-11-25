Ebru Gündeş apar topar oturduğu yalıyı terk etti

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş oturduğu yalıdan ayrıldı.Geçen haftaya kadar yalıda oturan ve kızı Alara'yı sabahları buradan okula gönderen sanatçının, güvenlik endişesiyle daha korunaklı bir sitedeki evine geçtiği öğrenildi.Habertürk’ün haberine göre, önceki gün yalı çalışanlarının balkondaki eşyaları topladığı ve panjurları kapattığı objektiflere yansıdı.Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD’de tutuklu bulunan eşi Reza Zarrab’dan boşanacağı yönünde haberler çıkan Ebru Gündeş’ten konuyla ilgili herhangi bir yalanlama gelmedi.

Sözcü