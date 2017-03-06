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06 Mart 2017 Pazartesi 10:20

Ebru Gündeş'i dinlemek ateş pahası

 Ebru Gündeş’in  Günay’da izlemek izleyenler 5 bin lira ödeyecek

Ebru Gündeş'i dinlemek ateş pahası
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Ebru Gündeş'i dinlemek ateş pahası
    Ebru Gündeş’in  Günay’da izlemek izleyenler 5 bin lira ödeyecek.Eşi Reza Zarrab ABD'de tutuklu bulunan Ebru Gündeş, konserlerine aralıksız devam ediyor. Önceki gün Günay'da sahne alan sanatçı, 8 Mart Kadınlar Günü'nde yine aynı mekânda şarkı söyleyecek. Ancak Gündeş'i dinlemek biraz pahalı. Ön masalarda oturan hayranları 5 bin lira ödeyecek
   Günay Restaurant'ın ekim ayı başında açılışını yapan ve sahnesine devam eden Ebru Gündeş, önceki akşam yine hayranlarıyla buluştu. Programının ikinci yarısında Müslüm Gürses şarkılarına yer veren ünlü sanatçı, büyük ustayı 'Kaç Kadeh Kırıldı', 'Taht Kurmuşsun Kalbime' ve 'Hangimiz Sevmedik' gibi unutulmaz şarkılarıyla andı.
   Ebru Gündeş yaklaşık 3 saat boyunca ara vermeden şarkı söyledi ve Günay'ı dolduran yüzlerce misafiri tarafından ayakta alkışlandı. 8 Mart 'Dünya Kadınlar Günü'nde aynı mekânda sahne alacak olan Gündeş'in rezervasyonlarının günler öncesinden dolduğu öğrenildi. Hayranları sanatçıyı 8 Mart Kadınlar Günü'nde ön masa ve localardan izlemek için 5 bin TL ödeyecek.
Akşam
 
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