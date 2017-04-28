Ebru Gündeş'ten hayata dönüş adımları

Amerika'da tutuklanan eşi Rıza Zarrab'ın hukuk mücadelesi devam ederken, Ebru Gündeş aylar sonra ilk kez sosyal hayatın içinde kendini göstermeye başladı. Zarrab’ın ABD’de tutuklanması sonrası sahne çalışmaları dışında evinden çıkmayan Ebru Gündeş, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.Ebru Gündeş, eşi Rıza Zarrab tutuklandıktan sonra sahne dışında evden çıkmıyordu. Ünlü sanatçı önceki akşam yeniden sosyal hayata katıldıünlü şarkıcı önceki akşam, yakın dostları Cihan-Çiğdem Kamer çiftinin Yeniköy’deki yalısına yemeğe gitti. Yalıdan ayrılırken görüntülenen Gündeş, “Kamer Ailesi çok yakın dostlarım. Ara sıra bir araya gelip yemek yiyoruz” dedi. Neşeli olduğu gözlenen sanatçı, eşiyle ilgili soruları teşekkür ederek geçiştirdi.