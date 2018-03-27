Ebru Polat: Aura farkı var...

Sahnelerin ünlü ismi Ebru Polat iddialı sahne kıyafetlerini savunurken "Ne giysem yerden yere vuruyorlar, ama bazıları benden daha iddialı kostüm giyenler var, onlar hiç dikkat çekmiyor, aramızda aura farkı var" dedi...

İSTESEYDİM "DiPLOMAT EŞİYDİM"

"Hava Çok Sıcak" ve "Hazmedemeyenlere Soda" şarkılarıyla müzik listelerinde zirveye yerleşen başarılı popçu, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili müzik blogger'ı Pop Bizde'ye özel açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde romantik bir evlilik teklifi alan ve teklifi reddeden Ebru Polat'a, reddetme sebebi ve kariyerine yoğunlaşma sebebiyle ilgili soru sorulunca şöyle söyledi: "Henüz evliliğe sıcak bakmıyorum önce kariyer. Hazır güzel bir yerdeyken, işimi devam ettirmek istiyorum. Mantık evliliği bana göre değil ben aşk evliliğinden yanayım. Eğer mantık evliliği isteseydim zaten şu anda "Diplomat eşi" olmuştum çünkü avukatken, diplomat erkek arkadaşım vardı, evlenmek için baskı yapıyordu, evlenmek istesem onunla evlenirdim."

EBRU'NUN AURASI

Sahnede ve klip çalışmalarında iddialı kostümler giymesi hatırlatılınca, Ebru Polat iddialı konuştu. "Benden daha iddialı kostümler giyen şarkıcılar var. Ben öyle giyinsem beni yerden yere vururlar ama onlar nedense dikkat çekmiyorlar, sanırım aura farkı var."

