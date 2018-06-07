Ebru Yaşar'a 'Çokuncu' ödülü

Başarılı sanatçı Ebru Yaşar, Mehmetçik Vakfı yararına düzenlenen ''C Majör İşten Sesler Korosu'' konserini izledi. Cvk Park Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilen etkinlikte gecenin onur konukları arasında yer alan Ebru Yaşar, ''şehit ve gaziler'' konusundaki duyarlılığını bir kez daha gösterdi.

Konu Mehmetçik ve Polisse Gerisi Teferruattır...

Tüm gelirleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan ekinlikte kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hiç bir hayranını geri çevirmeyen ve şehit yakınları ile sohbet ederek onlara moral veren Ebru Yaşar, C Majör İşten Sesler Korusu'nun söylediği şarkılara ise yerinden eşlik etti. Konserin ardından basın mensupları ile ayak üstü röportaj yapan başarılı sanatçı ''Konu polis ve mehmetçikse gerisi teferruattır. Dünyanın öbür ucuna çağırsalar gelirim.'' dedi.

Buradan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen "Yılın Mimar Sinanları Ödül Gecesi"ne geçen Ebru Yaşar, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Müzik kategorisinde ''Yılın Mimar Sinanı'' seçilen ve oldukça heyecanlı olduğu dikkatlerden kaçmayan Yaşar ''Beni bu özel ödüle layık gören herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.'' ifadelerini kullandı. Ödülünü sunucu Yelda Kırçuval'ın elinden alan ve ''Havadan Sudan'' şarkısını söyleyerek kulakların pasını silen başarılı sanatçı, güzelliği ile de göz kamaştırdı.

Sahneden iner inmez basın mensuplarının yoğun soruları ile karşılaşan Ebru Yaşar, ''Bu yıl kaçıncı ödülünüz oldu sayabildiniz mi?'' sorusuna, ''Çok oldu vallahi, saydım desem yalan söylerim. Çokuncu ödülüm.'' yanıtını vererek muhabirleri tebessüm ettirdi.

Her Ödülden Sonra Albüm Yapasım Geliyor...

Çok kıymetli bir ödül aldığının altını çizen Ebru Yaşar, ''Doksanlardan iki binli yılları yakalayabilen bir sanatçı olmak benim için ayrı bir gurur. Gençlerin beni böylesine anlamlı bir ödüle layık görmesi beni daha çok heveslendiriyor. Gençler tarafından bir ödüle layık görüldüğümde hemen stüdyoya gidip yeni bir albüm yapasım geliyor.'' sözleri ile duygularını dile getirdi.

Duygulandıran Bayram Mesajı...

Son olarak bayram için dileklerini soran muhabirlere ''Birlik beraberlik içerisinde geçireceğimiz, küslüklerin sona ereceği, birbirimize doyasıya sarılacağımız, unutmaya başladığımız bazı değerleri yeniden hatırlayacağımız bir bayram olmasını diliyorum. Ayrıca Filistin'de kardeşlerimizin katledilmediği bir bayram olsun istiyorum. Arakan'da çocukların gözyaşı dökmediği bir bayram olsun istiyorum. Dünyanın her neresinde olursa olsun mazlumların yüzünün güleceği bir bayram olmasını istiyorum.'' karşılığını veren Ebru Yaşar, basın mensupları aracılığı ile tüm güvenlik güçlerinin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutladı.