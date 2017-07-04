Ece Erken'in bisiklet yolu  isyanı

Sanatçı Ece erken tatilini geçirdiği Çeşme'de bisiklet yoluna park eden araçlardan şikayetçi oldu.Oğluyla bisiklet turuna çıkan Ece Erken araçların bisiklet güzergahına gelişigüzel park etmelerinden haklı olarak şikayet etti.Bu şikayetini sosyal medyadan oğluyla paylaştığı bir resimle dile getiren Ece Erken bisiklet yolunun araçlarla kapatılmamasını dile getirdi.

Sanatçı Ece erken tatilini geçirdiği Çeşme'de bisiklet yoluna park eden araçlardan şikayetçi oldu