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04 Temmuz 2017 Salı 20:55

Ece Erken'in bisiklet yolu  isyanı

 Sanatçı Ece erken tatilini geçirdiği Çeşme'de bisiklet yoluna park eden araçlardan şikayetçi oldu

Ece Erken'in bisiklet yolu  isyanı
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Ece Erken'in bisiklet yolu  isyanı
   Sanatçı Ece erken tatilini geçirdiği Çeşme'de bisiklet yoluna park eden araçlardan şikayetçi oldu.Oğluyla bisiklet turuna çıkan Ece Erken araçların bisiklet güzergahına gelişigüzel park etmelerinden haklı olarak şikayet etti.Bu şikayetini sosyal medyadan oğluyla paylaştığı bir resimle dile getiren Ece Erken bisiklet yolunun araçlarla kapatılmamasını dile getirdi.


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Anahtar Kelimeler
Ece RkenBisiklet Yolu
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