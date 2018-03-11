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Ece Gürsel "O an şoka girdim"

Seda Sayan'ın "Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya" sözlerine canlı yayında ses çıkarmayan Ece Gürsel, konu hakkında konuştu.

Ece Gürsel "O an şoka girdim"

Seda Sayan'ın "Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya" sözlerine canlı yayında ses çıkarmayan Ece Gürsel, konu hakkında konuştu.

11 Mart 2018 Pazar 09:53
Ece Gürsel "O an şoka girdim"

Ece Gürsel "O an şoka girdim"

   Seda Sayan'ın "Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya" sözlerine canlı yayında ses çıkarmayan Ece Gürsel, konu hakkında konuştu. Ece Gürsel, "O an şoka girdim." dedi.Seda Sayan'ın programına çıkan Ece Gürsel, sperm bankasından çocuk sahibi olma fikrine sıcak baktığını söylemişti.

   Bunun üzerine Seda, canlı yayında "Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya" diyerek tartışmaları başlattı. Ece Gürsel, programda sussa da sonra yaptığı açıklamalarda Kadırgalı'yı yaylım ateşine tuttu. Sözcü'nün haberine göre; programda yaşananlar hakkında konuşan Gürsel, "Biliyorsunuz aynı zamanda oyunculuk da yapıyorum ve yeni bir oyunum çıkıyor ve ben de oyunumu konuşmak ve tanıtmak için gittiğim programda böylesine yersiz ve gereksiz muhabbetlerin arasında kaldığım için, en başta sevenlerimden canı gönülden özür diliyorum" dedi.

   Ünlü manken, "Program esnasında bana bir soru soruldu. 'Sperm bankasından çocuk sahibi olmak ister misiniz?' diye. Ben de 'Sperm bankasından çocuk sahibi olmama geçtiğimiz yıllarda ailem destek çıktığı için sıcak bakıyordum, fakat şu anda böyle bir düşünceye sıcak bakmıyorum' dediğim sırada Seda Hanım son derece talihsiz, son derece yanlış bir yorumda bulundu. O anda ben şoka girdim zaten ve konuyu kapatmaya çalıştım fakat onu susturabilmek ne haddime. Konuştukça konuştu ve olaylar buralara kadar geldi" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Seda SayanEce Gürsel
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