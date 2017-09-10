Ece Gürsel; Para için soyundum

Bir dönem iddialı pozları gündeme damgasını vuran ünlü model Ece Gürsel'den itiraflar yıllar sonra geldi.



Manken ve şarkıcı Ece Gürsel, "Çıplaklık işimizin gerektirdiği bir şey. Para için soyundum" dedi.



Ece Gürsel, Posta gazetesine verdiği röportajda çarpıcı itiraflarda bulundu.

Bir dönem verdiği çırılçıplak pozlarla adından söz ettiren Gürsel, "Para kazanmak için soyundum. Çıplaklık işimizin gerektirdiği bir şey. Bilerek isteyerek, gündemde kalmak için soyundum da firikik de verdim. Ama doğru ama yanlış, Ece Gürsel markasını yarattım" dedi.