

Eda Erol, Alişan'la olan nişan yüzüğünü attı

Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, ünyü şarkıcı Alişan ile evlilik hazırlıklarını sürdürürken ani bir kararla nişanı bitirdiğini duyurdu.

Müzik dünyasının müzmin bekarları arasında yer alan Alişan ile bir süredir beraber olan, geçtiğimiz Haziran ayında ise beraberliklerini Nişan yüzükleriyle taçlandıran ikilinin arasına kara kedi mi girdi.



Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, şarkıcı Alişan ile olan nişanı bitirdiğini duyurdu. Eda Erol, ayrılık haberini "Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık. herşey için çok teşekkür ederim' mesajıyla duyurdu. Ayrılık haberinin ardından gözler Alişan'a çevrildi. Alişan ayrılık haberini birlikte aldıklarını duyuran Eda'nın açıklamasının ardından sessizliğini koruyor.

Magazin kameralarının karşısına çıkmamasıyla bilinen Eda Erol, geçtiğimiz haziran ayında Tarabya'da iki aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmış, bu yıl Kasım ayında ise nikah masasına oturacaklarını duyurmuştu.