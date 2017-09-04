Eda Erol, Alişan'la olan nişan yüzüğünü attı
Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, ünyü şarkıcı Alişan ile evlilik hazırlıklarını sürdürürken ani bir kararla nişanı bitirdiğini duyurdu.
Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, şarkıcı Alişan ile olan nişanı bitirdiğini duyurdu. Eda Erol, ayrılık haberini "Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık. herşey için çok teşekkür ederim' mesajıyla duyurdu. Ayrılık haberinin ardından gözler Alişan'a çevrildi. Alişan ayrılık haberini birlikte aldıklarını duyuran Eda'nın açıklamasının ardından sessizliğini koruyor.
Magazin kameralarının karşısına çıkmamasıyla bilinen Eda Erol, geçtiğimiz haziran ayında Tarabya'da iki aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmış, bu yıl Kasım ayında ise nikah masasına oturacaklarını duyurmuştu.